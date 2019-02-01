شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 بوجبا جاهز لمواجهة ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتى الهامة بعد غد الأحد فى الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

سولشاير ينصح مارسيال الإقتداء برونالدو

قال أولى جونار سولشاير المدرب المؤقت لنادى مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن مهاجمه انتونى مارسيال يمكنه تسجيل أكثر من 20 هدفا فى الموسم ويجب أن يطور مسيرته مثلما فعل كريستيانو رونالدو.

وسجل مارسيال، الذى جدد عقده مع مانشستر يونايتد امس الخميس حتى 2024، عشرة أهداف فى كافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن وهو رقم أقل بسبعة أهداف عن أفضل مواسمه على الإطلاق حينما سجل 17 هدفا فى موسمه الأول فى "أولد ترافورد" 2015-2016.

وأجاب سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على سؤال بشأن إمكانية تسجيل مارسيال أكثر من 20 هدفا فى الموسم قائلا "يمكنه تحقيق ذلك، يمتلك مهارة رائعة فى إنهاء ألفرص فى الشباك لكنه بحاجة للمزيد من ألفرص خلال المباريات، دائما ما أقول له إنه يحتاج لقراءة وتوقع ألفرصة".

وقال المدرب النرويجى إن مارسيال يجب أن يحتذى برونالدو الذى سجل 42 هدفا فى كافة المسابقات فى موسمه قبل الأخير فى "أولد ترافورد" ليحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم عام 2008.

وأضاف سولشاير مدرب مانشستر يونايتد "كيفية تطوير مسيرة أى لاعب قرار يرجع للاعب ذاته، نحن نتحدث عن مسيرة كريستيانو وما فعله وكيف وصل لما فيه الآن".

بوجبا جاهز لموقعة ليستر سيتى

أكد سولشاير أن النجم الفرنسى بول بوجبا، الذى تعرض لكدمة خلال تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع بيرنلى يوم الثلاثاء الماضي، بات جاهزا لمواجهة ليستر سيتى على ملعبه فى الدورى بعد غد الأحد بينما قد يعود مارسيال للتشكيلة بعد غيابه عن المباراة الماضية.

فيل جونز: أتمنى البقاء فى مانشستر يونايتد للأبد

شدد المدافع فيل جونز على رغبتهفى البقاء ضمن صفوف مانشستر يونايتد لأطول فترة ممكنة.

وتحدث جونز فى تصريحات للموقع الرسمى لليونايتد قائلا "بالطبع أريد البقاء، إنه مانشستر يونايتد، إن هذا النادي جزء من حياتي منذ سنوات عديدة أنا مستقر في النادي، مستقر هنا منذ فترة طويلة. أحب النادي والجماهير واللاعبين".

وتابعجونز قائلا "منذ أن دخلت هذا النادي وأنا أشعر بأنني شخص مُرحّب به كثيرًا، لقد استمتعت بكامل وقتي هنا وقد كانت فترة رائعة، أتمنى أن يدوم بقائي في هذا النادي لفترة طويلة".

وعن إمكانية تجديده مع النادي حيث سيصبح لاعبًا حرًا الصيف المقبل:"لننتظر ونرى ما سيحدث، ليس بيدي ما سيحدث بخصوص هذا الموضوع".