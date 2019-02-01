شكرا لقرائتكم الفردة الشمال أزمة فى الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم بكينيا عبارة عن إصابة فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل قي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي غدا السبت خلال التدريب الأخير للفريق الذي سيقام على ملعب المباراة لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه.

وستقام مباراة الزمالك وجورماهيا فى الثالثة من عصر بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.