شكرا لقرائتكم ترتيب هدافى كأس آسيا.. المعز فى الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج اللاعب ذو الأصول السودانية المعز على لاعب المنتخب القطرى، بجائزة هداف كأس آسيا 2019، بعد فوز منتخب بلاده باللقب على حساب اليابان فى النهائى بنتيجة 3-1. ورفع المعز رصيده إلى 9 أهداف بعد أن سجل هدف قطر الأول فى لقاء اليوم، فى رقم قياسى لم يحدث من قبل فى أى نسخة سابقة، ليتفوق على الإيرانى على دائى الذى سبق له تسجيل 8 أهداف فى بطولة واحدة. وجاء الترتيب النهائى للهدافين على النحو التالى: المعز على (قطر) 9 أهداف أوساكو (اليابان) 4 أهداف سردار أزمون (إيران) 4 أهداف على مبخوت (الإمارات) 4 أهداف شوموردوف (أوزباكستان) 4 أهداف

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