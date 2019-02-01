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شكرا لقرائتكم رسميا.. فيلاينى ينتقل للدورى الصينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة عن رحيل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلاينى بشكل نهائي إلى فريق شاندونج لونينج الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان فيلاينى قد انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد عام 2013 قادما من فريق إيفرتون مقابل 27.5 مليون إسترليني، وخاض مع اليونايتد 177 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 22 هدفا وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق.
جدير بالذكر أن عقد اللاعب البلجيكي كان من المفرتض أن ينتهى مع مانشستر يونايتد فى شهر يونيو المقبل، وذلك بعد 5 سنوات ونصف قضاها مع الفريق.
البلجيكى فيلاينى
مروان فيلاينى
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