شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في يناير بالدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر يناير الماضي.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة مع ثلاثي مانشستر يونايتد، الحارس ديفيد دي خيا، وماركوس راشفورد، وبول بوجبا، بجانب ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، تروي دييني لاعب واتفورد.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على برايتون بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 يناير بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح فى الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض النجم المصرى للعرقلة داخل منطقة جزاء برايتون.

كما قاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4 –3 فى المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سجل "هدفين" فى اللقاء.

وللمشاركة في التصويت لإختيار الفائز بجائزة "لاعب الشهر" يرجى الضغط هنا:

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