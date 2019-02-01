شكرا لقرائتكم صور.. كواليس مران الزمالك الأول في كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الزمالك أول تدريب له بكينيا على ملعب يوتيللي فى العاصمة الكينية نيروبي الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق مسافة 6 كيلو متر وذلك بعد وصول البعثة فجر اليوم الجمعة إلى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.



أطفال كينيا مع نجوم الزمالك



جانب من المران



جروس

جاءت بداية مران الزمالك عبارة عن جري حول الملعب لمدة 10 دقائق تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وبعدها قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة وشارك المدير الفنى فى الإشراف علي إحدى المجموعات الثلاث للاعبين.

وحرص المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك والمرافق لبعثة الفريق فى كينيا على حضور المران لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم فيما عقد الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك اجتماعا مع الشيف الخاص بالبعثة من أجل ترتيب الوجبات لبعثة الفريق التى تستعد لخوض مباراة جورماهيا الكينى.

كما تلقى نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى والقائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي والمهندس هاني زادة رئيس بعثة الفريق فى كينيا، اتصالات هاتفية من رئيس النادى اطمأن خلالها على أفراد البعثة بعد الوصول إلى كينيا وطالب بإبلاغ رسالة للاعبين ببذل أقصى الجهد من أجل تحقيق الفوز فى لقاء الأحد.