شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يعلن مغادرة فيلايني إلى شاندونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الجمعة أن لاعب وسطه البلجيكي مروان فلايني ترك النادي للانتقال إلى الدوري الصيني من أجل الدفاع عن ألوان شاندونغ لونينغ في صفقة دائمة.

وكتب يونايتد في موقعه الرسمي "كل العاملين في يونايتد يشكرون مروان على خدماته ويتمنون له الأفضل للمستقبل مع استكماله إجراءات انتقاله إلى شاندونغ لونينغ تايشان في الصين".

ووصل البلجيكي البالغ 31 عاما إلى "أولد ترافورد" من المنافس المحلي إيفرتون في أغسطس 2013، ودافع عن ألوان "الشياطين الحمر" في 177 مباراة، وسجل له 22 هدفا خلال خمسة مواسم ونصف أمضاها في صفوفه.

وانضم فلايني في الدوري الصيني إلى مواطنه موسى دمبيلي الذي ترك الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بانتقاله من توتنهام إلى غوانزو أر أند أف. وكان فيلايني الذي وقع العام الماضي عقدا جديدا محسنا يبقيه مع يونايتد حتى 2020، من الركائز التي اعتمد عليها المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه شارك مرة واحدة كبديل في الدقائق الأخيرة في المباريات السبع التي خاضها "الشياطين الحمر" في الدوري حتى الآن بقيادة المدرب الموقت هدافه السابق النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأنهى شاندونغ الذي وقع في يوليو 2016 مع لاعب آخر من الدوري الممتاز بشخص الإيطالي غراتسيانو بيلي، ساوثمبتون، مقابل 17 مليون دولار، الدوري الصيني في المركز الثالث الموسم الماضي بفارق 10 نقاط عن البطل شنغهاي سيبغ، فيما حل وصيفا في مسابقة الكأس المحلية.

وأصبح الدوري الصيني الذي ينطلق بموسمه الجديد في الأول من مارس المقبل، محط استقطاب النجوم بسبب الأموال الهائلة التي تدفعها أنديته، وآخر الوافدين إليه كان الألماني ساندرو فاغنر الذي انضم يوم الأربعاء من بايرن ميونخ إلى تيانغين تيدا بعد حصوله على "عرض مغر"، ليلتحق بلاعبين مثل البرازيليين هولك وأوسكار الذي كان صاحب أغلى صفقة في تاريخ هذا الدوري بعد أن ترك تشيلسي الإنجليزي في 2017 للالتحاق بشنغهاي سيبغ مقابل 60 مليون يورو.