شكرا لقرائتكم كلاسيكو مثير في نصف نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت القرعة برشلونة حامل اللقب في مواجهة غريمه ريال مدريد في الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بينما سيلتقي ريال
بيتيس مع فالنسيا في المواجهة الأخرى.
وسيقام لقاء الذهاب في كامب نو معقل برشلونة يوم الأربعاء المقبل وتتكرر القمة إيابا في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 من الشهر الجاري.
وحصد برشلونة اللقب في آخر أربع سنوات بعد أن نال ريال مدريد اللقب لآخر مرة في 2014.
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