مروان فلايني يترك يونايتد للانتقال إلى الدوري الصيني

اسماء السيد - أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي الجمعة أن لاعب وسطه البلجيكي مروان فلايني ترك النادي للانتقال الى الدوري الصيني من أجل الدفاع عن ألوان شاندونغ لونينغ في صفقة دائمة.

وكتب يونايتد في موقعه الرسمي "كل العاملين في يونايتد يشكرون مروان على خدماته ويتمنون له الأفضل للمستقبل مع استكماله إجراءات انتقاله الى شاندونغ لونينغ تايشان في الصين".

ووصل البلجيكي البالغ 31 عاما الى "أولد ترافورد" من المنافس المحلي إيفرتون في آب/أغسطس 2013، ودافع عن ألوان "الشياطين الحمر" في 177 مباراة، وسجل له 22 هدفا خلال خمسة مواسم ونصف أمضاها في صفوفه.

وانضم فلايني في الدوري الصيني الى مواطنه موسى دمبيلي الذي ترك الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي بانتقاله من توتنهام الى غوانغجو أر أند أف.

وكان فلايني الذي وقع العام الماضي عقدا جديدا محسنا يبقيه مع يونايتد حتى 2020، من الركائز التي اعتمد عليها المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه شارك مرة واحدة كبديل في الدقائق الأخيرة في المباريات السبع التي خاضها "الشياطين الحمر" في الدوري حتى الآن بقيادة المدرب الموقت هدافه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير.

وأنهى شاندونغ الذي وقع في تموز/يوليو 2016 مع لاعب آخر من الدوري الممتاز بشخص الإيطالي غراتسيانو بيلي (ساوثمبتون) مقابل 17 مليون دولار، الدوري الصيني في المركز الثالث الموسم الماضي بفارق 10 نقاط عن البطل شنغهاي سيبغ، فيما حل وصيفا في مسابقة الكأس المحلية.

وأصبح الدوري الصيني الذي ينطلق بموسمه الجديد في الأول من آذار/مارس المقبل، محط استقطاب النجوم بسبب الأموال الهائلة التي تدفعها أنديته، وآخر الوافدين اليه كان الألماني ساندرو فاغنر الذي انضم الأربعاء من بايرن ميونيخ الى تيانجين تيدا بعد حصوله على "عرض مغر"، ليلتحق بلاعبين مثل البرازيليين هولك وأوسكار الذي كان صاحب أغلى صفقة في تاريخ هذا الدوري بعد أن ترك تشلسي الإنكليزي في 2017 للالتحاق بشنغهاي سيبغ مقابل 60 مليون يورو.