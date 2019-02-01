شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي يتحدث عن طموحات الأهلي أمام سيمبا و"لعنة" الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها غداً ،السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

وتحدث لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد وتأكد من أنه يملك عناصر مميزة في كل المراكز فيما شدد على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار إلى أن الأهلى يمر بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكد على التفاؤل بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف لاسارتي أن الأهلى سوف يسعى لتحقيق الفوز خاصة أن مباراة سيمبا مهمة في ترتيب المجموعة، وأن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز واسعاد الجماهير التي سوف تحضر اللقاء.

وبخصوص الأسماء التي تم إضافتها إلى القائمة الأفريقية قال إن الجهاز الفني تحرك في إطار دعم المراكز وفقا لظروف الفريق وانه يثق في قدرات الجميع وإنه من الوارد الدفع بأي منهم كما حدث عندما دفع بحمدي فتحي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري بعد قيده في القائمة مباشرة.