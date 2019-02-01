شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية مكتمل الصفوف قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية، أن الفريق الشرطي بات مكتمل الصفوف قبل مواجهة نظيره بيراميدز في منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري العام .

وأكد عبد العال في تصريحات خاصة أن الفريق الشرطي استعاد لاعبيه أحمد الرفاعي وأحمد أوكا عقب شفاء الثنائي من الإصابة، ليصبحا جاهزين للمشاركة أمام بيراميدز.

ويستضيف الداخلية نظيره بيراميدز الاثنين المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد كلية الشرطة بالعباسية .

كان الداخلية قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام الانتاج الحربي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.