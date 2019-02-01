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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سوبر كورة.. غرامات ضخمة على لاعبي الأهلي بسبب الإعلام قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة علي اختراق الحظر الإعلامي للاعبي الفريق الأول بالنادي.

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