إصابة عبد الله جمعة في مران الزمالك استعدادًا جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة في تدريب الفريق اليوم الجمعة بكينيا بكدمة في وجه القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران.

ويستعد الفريق الزمالك للقاء جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الطبي على إسعاف اللاعب بعد تعرضه للإصابة وعمل جلسات ثلج.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي غدًا السبت خلال التدريب الأخير للفريق الذي سيقام على ملعب المباراة لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه.