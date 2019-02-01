فيلايني يرحل عن مانشستر يونايتد للانتقال إلى الدوري الصيني

أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة، رحيل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني للانضمام إلى فريق شاندونغ لونينغ تايشان الصيني. وكان الدولي البلجيكي قد انضم للشياطين الحمر في أغسطس(آب) 2013 قادماً من إيفرتون. وشارك مع “الشياطين الحمر” في 177 مباراة سجل خلالهم 22 هدفاً. وفاز فيلايني مع مان يونايتد بأربع بطولات (كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية). وابتعد البلجيكي عن التشكيلة الأساسية للفريق بعد رحيل جوزيه مورينيو وتولي أولي سولشاير دفة “الشياطين الحمر”.

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