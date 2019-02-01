توديبو: لهذا السبب اخترت برشلونة

قال لاعب الوسط الفرنسي جان كلير توديبو اليوم الجمعة، خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف برشلونة إنه اختار ارتداء قميص البرسا لأنه يريد “التعلم” من أعظم اللاعبين في العالم.

وتم تقديم المدافع الفرنسي (19 عاماً) اليوم الجمعة، في ملعب كامب نو كلاعب جديد للفريق الكاتالوني الذي دفع مليون يورو بالإضافة إلى مليونين آخرين كمتغيرات إلى تولوز للحصول على خدمات اللاعب الشاب الموهوب، الذي وقع عقداً حتى يونيو (حزيران) 2023 بشرط جزائي قيمته 150 مليون يورو.

ومثل توديبو أمام وسائل الإعلام مع نائب رئيس القطاع الرياضي، جوردي ميستري، والسكرتير الفني، إريك أبيدال.

وأكد أبيدال أن البرسا قرر المضي قدماً في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، في ظل الوضع الذي كان يعيش فيه مع تولوز، الذي أبعده عن الفريق، وجعله يتدرب مع فرق الشباب لرفضه تجديد عقده، الذي كان ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وقال توديبو: “اخترت برشلونة لأنني كنت أود أن أكون مع الكبار والتعلم كل يوم منهم جميعاً، أنا الآن لست في وضع يسمح لي باللعب أساسياً، ولكن يسمح لي بالتعلم من زملائي”.

وسيرتدي لاعب البرسا الجديد القميص رقم “6”.