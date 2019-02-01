رابطة الدوري الإسباني تدعم شركة بيكيه وكأس ديفيز

أكدت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” بأنها أصبحت أحد رعاة بطولة كأس ديفيز للتنس بعد تجديد نظامها لمدة أربع سنوات قادمة.

كأس ديفيز المتأسسة عام 1900 كأكبر منافسة دولية سنوية في عالم الرياضة، عانت في الأعوام الماضية من عزوف اللاعبين البارزين عن المشاركة فيها.

ومن أجل بث الروح في البطولة، وقع الاتحاد الدولي للتنس ITF عقدًا قيمته 25 مليار دولار في العام الماضي مع مجموعة استثمارية تدعى كوزموس، مملوكة للمدافع الدولي الإسباني ونجم برشلونة “جيرارد بيكيه”.

وحظي الشكل الجديد للبطولة الذي اتفق عليه الاتحاد الدولي للتنس مع كوزموس، على آراء مختلفة، حيث سيلعب 24 فريقًا في الجولة التأهيلية، على أن يصعد منها 12 فريقًا إلى النهائيات، التي ستجرى بالعاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر القادم، بجانب الفرق الأربعة التي تأهلت للدور قبل النهائي في نسخة العام الماضي، وكذلك فريقين سيلعبان ببطاقتي دعوة، ليصبح إجمالي الفرق المشاركة بالنهائيات 18 فريقًا.بيكيه يرعى كأس ديفيز (صور: AS.com)

وقال رئيس الاتحاد الدولي للتنس (ديفيد هاجاري) عن ترتيبات الرعاية الجديدة “الشراكة بين رابطة الدوري الإسباني وكأس ديفيز مبتكرة، لا شك أنها ستوسع نطاق وصولنا إلى عشاق الرياضة بوجه عام وليس إلى محبي التنس فقط”.

واتفقت رابطة الدوري الإسباني مع اتحاد التنس على تعزيز النقل التلفزي لأحداث كأس ديفيز ليصل إلى 200 دولة خلال مباريات دوري كرة القدم حتى شهر أكتوبر المقبل.

وسبق لرابطة الدوري الإسباني رعاية مباريات كأس ديفيز للتنس في الهند عام 2016، وأعلن في العام الماضي شراكته مع فريق رينو للفورمولا 1، كما يدعم الليجا الاتحادات الرياضية الإسبانية البالغ عددها 64 اتحادًا.

وقال مدير تطوير الأعمال الدولية في لا ليجا (أوسكار مايو) “يسر لا ليجا أن تشارك كوزموس، هذه فرصة كبيرة لربط علامتنا التجارية بأيقونة رياضية وترفيهية عالمية”.