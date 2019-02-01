الصفاقسي يفوز على سبورتنج بالبطولة العربية للكرة الطائرة سيدات

الصفاقسي وسبورتنج في البطولة العربية للكرة الطائرة سيدات

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

فاز فريق الصفاقسي التونسي على سبورتنج بنتيجه 3/2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات لبطولة العربية لأندية السيدات الكرة الطائرة رقم 20 والمقامة بالصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول 25/23 لصالح سبورتنج أما الشوط الثاني فكانت نتيجته 25/20 لصالح سبورتنج أما الشوط الثالث فكانت نتيجته 25/17 لصالح الصفاقسي أما الشوط الرابع فكانت نتيجته

25/20لصالح نادي الصفاقسي والشوط الخامس فكان 16/14لصالح نادي الصفاقسي.

وقدم لاعبات نادي سبورتنج مباراة أكثر من رائعة أمام محترفات الصفاقسي التونسي نالوا خلالها إعجاب الجمهور وجميع الفرق المشاركة لمستواهم الفني والبدني والمهاري وإصرارهم علي الفوز علي محترفي تونس ولكن الحظ لم يحالفهم.