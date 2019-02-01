شاهد.. أبو تريكة يهنئ قطر بعد التتويج بكأس أمم آسيا 2019

محمد أبو تريكة كتب - محمد صبحي حرص محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر على تهنئة الشعب القطري بعد تتويج المنتخب العنابي ببطولة كآس أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات. وقال أبو تريكة في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي: "‏مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل آسيا شرفتوا كل العرب ...العنابي ٢٠١٩ امتياز مع مرتبة الشرف". "‏مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل آسيا شرفتوا كل العرب ...العنابي ٢٠١٩ امتياز مع مرتبة الشرف". وحصل منتخب قطر على لقب البطولة بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في النهائي على ملعب استاد استاد مدينة زايد الرياضية سجل أهداف قطر في المباراة كلا من المعز علي عبدالله وعبدالعزيز حاتم محمد عبدالله وأكرم حسن عفيف من ركلة جزاء في الدقائق 12 و27 و83 بينما سجل تاكومي مينامينو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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