شاهد.. فرحة واحتفالات جمهور قطر بعد الفوز بكأس آسيا 2019

تتويج منتخب قطر بكأس أمم آسيا كتب - محمد صبحي شهدت مدرجات ملعب استاد مدينة زايد الرياضية فرحة جنونية لجمهور منتخب قطر بعد تتويج العنابي ببطولة كأس امم آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات. آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات. وحصل منتخب قطر على لقب البطولة بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في النهائي على ملعب استاد استاد مدينة زايد الرياضية. شاهد احتفالات جمهور قطر ..

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