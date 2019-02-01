سعد الشيب يتوج بجائزة أفضل حارس في كأس أمم آسيا 2019

سعد الشيب كتب - محمد صبحي توج سعد الشيب حامي عرين منتخب قطر الأول لكرة القدم بجائزة أفضل حارس ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات وانتهت بتتويج المنتخب القطري بالبطولة. وحصل منتخب قطر على لقب البطولة بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في النهائي على ملعب استاد مدينة زايد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في النهائي على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية سجل أهداف قطر في المباراة كلا من المعز علي عبدالله وعبدالعزيز حاتم محمد عبدالله وأكرم حسن عفيف من ركلة جزاء في الدقائق 12 و27 و83 بينما سجل تاكومي مينامينو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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