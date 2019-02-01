رياضة | الونش يطالب جروس بالمشاركة في المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الونش يطالب جروس بالمشاركة في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك من الجهاز الفني المشاركة والحصول على فرصته خلال الفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وأبدى اللاعب تخوفه من استمرار جلوسه على دكة البدلاء واستبعاده من المباريات وتأثير ذلك على خروجه من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في المعسكر القادم.

وأبدى الونش قلقه من سياسة جروس وثبات التشكيل بالاعتماد على محمود علاء ومحمد عبد الغني مما يؤدي لتهميش دوره مع الفريق وخروجه من الحسابات بصورة نهائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات الكونفدرالية الافريقية.

وغاب الونش لفترة طويلة عن الزمالك بسبب الإصابة قبل التعافى ودخل في قائمة مباراة المقاصة الأخيرة بعد غياب طويل.