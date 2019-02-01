رياضة | دورتموند يصدم برشلونة ويخطف "الهدّاف"

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قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة، تفعيل خيار شراء مهاجم برشلونة باكو ألكاسير.

وقال برشلونة في بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على الإنترنت أن بوروسيا دورتموند قرر تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع برشلونة في شهر أغسطس الماضي لضم ألكاسير بشكل دائم.

وسوف يحصل برشلونة على 23 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات ، وسيحصل البارسا على فائض بنسبة 5% من بيع باكو ألكاسير في المستقبل لفريق ثالث.

وقد لعب باكو ألكاسير 50 مباراة وسجل 15 هدفًا وتوج بأربعة ألقاب خلال مسيرته مع برشلونة منذ رحيله عن فالنسيا.