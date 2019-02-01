رياضة | شباب الإسماعيلي يتفوقون على بتروجيت برباعية ويعززون صدارتهم لدوري الجمهورية

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اكتسح لاعبو الإسماعيلي اليوم، فريق بتروجيت برباعية مقابل هدف وحيد علي الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99. أحرز أهداف اللقاء محمود عبدالله "هدفين" ومحمد سليمان وإبراهيم حسن لكل منهما "هدف". بهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش إلى 41 نقطة يؤكدون ويعززون صدارتهم لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 99. ويقود الفريق جهاز فني يضم طارق زين مدير فني وإسلام كاظم مدرب عام وغريب فتحي مدرب وآدم فؤاد مدرب حراس مرمي والعسقلاني شعيب مدرب أحمال ومحمد تاج إداري الفريق وحازم عليان طبيب الفريق.

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