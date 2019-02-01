رياضة | مواجهات نارية لبرشلونة وريال مدريد في فبراير ومارس (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية لبرشلونة وريال مدريد في فبراير ومارس (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وأسفرت القرعة عن كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة، ومواجهة ريال بيتيس مع فالنسيا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ريال مدريد وبرشلونة سوف يخوضان مواجهات قوية في شهري فبراير ومارس سواء في دوري أبطال أوروبا أو الليجا أو الكأس.

أول مواجهة ستكون بينهما في 6 فبراير على ملعب كامب نو ومباراة العودة في يوم 27 من الشهر ذاته على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيواجه برشلونة فالنسيا غدًا ثم أتلتيك بلباو في 10 فبراير وبلد الوليد في 16 فبراير وأشبيلية في 25 فبراير في الدوري.

وفي دوري أبطال أوروبا، سيواجه ليون في مباراة الذهاب يوم 19 فبراير وفي مباراة العودة يوم 13 مارس.

أما ريال مدريد سيواجه جاره اللدود أتلتيكو مدريد يوم 9 فبراير في الدوري ثم يوم 16 أو 17 فبراير سيقابل جيرونا في وليفانتي يوم 23 فبراير ثم برشلونة يوم 2 مارس.

وفي دوري أبطال أوروبا، سيواجه آياكس في 11 فبراير في مباراة الذهاب في هولندا ثم يستضيفه في مباراة العودة يوم 5 مارس.‎