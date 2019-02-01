رياضة | أول تعليق من "المعز علي" بعد تحقيق كأس آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "المعز علي" بعد تحقيق كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المعز علي لاعب منتخب قطر، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز ببطولة كأس آسيا، على حساب منتخب اليابان، بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وقال المعز علي في تصريحات تلفزيونية لقناة بين سبورتس :"شعور اللاعبين لا يوصف بعد حصد بطولة كأس أسيا، وحققنا إنجازا كبيرا سيكتب في التاريخ".

وحصد المهاجم القطري المعز علي على جائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف في سبع مباريات ليتوج بلقب الهداف، ويصبح أكثر هداف في نسخة واحدة من البطولة.

وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد الأداء المميز الذي قدمه في البطولة مع منتخب قطر، بعد إحراز 19 هدف في كأس آسيا 2019.