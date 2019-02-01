رياضة | أحمد حسن: بيراميدز جاهز لمباراة الداخلية.. وكنت أتمنى نقل اللقاء لملعب آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: بيراميدز جاهز لمباراة الداخلية.. وكنت أتمنى نقل اللقاء لملعب آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسن المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه جاهز لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد الشرطة بالعباسية.

وأوضح أحمد حسن أن هدفه هو الحصول على الثلاث نقاط وزيادة رصيد بيراميدز من أجل المنافسة في الدوري.

أحمد حسن أشار إلى أنه يعي صعوبة المباراة خاصة في ظل تنظيم المنافس والذي يجيد اللعب على ملعبه.

المدير الفني لبيراميدز أوضح أنه يثق كثيرا في لاعبي فريقه ويشكرهم على روحهم التي ظهروا بها خلال التدريبات.

وأبدى حسن استيائه من حالة أرضية الملعب بالإضافة إلى ضعف الإضاءة موضحا أنه كان يتمني إقامة المباراة في ملعب أخر لظهورها فنيا بشكل أفضل للفريقين موضحا احترامه لإدارة الداخلية واتحاد الكرة.