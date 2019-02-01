رياضة | 9 حقائق مثيرة عن بطولة آسيا 2019.. قطر تتصدر المشهد القاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 حقائق مثيرة عن بطولة آسيا 2019.. قطر تتصدر المشهد القاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على النسخة السابعة عشر من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي احتضنتها الإمارات العربية المتحدة وتوجت بها قطر لأول مرة في تاريخها. شهدت البطولة العديد من الأرقام القياسية والإحصائيات تحديداً من جانب المنتخب القطري بطل تلك النسخة. ويرصد الخليج 365 الرياضي أرقام وإحصائيات هذه البطولة .. - خاض 24 منتخب 51 مباراة في البطولة، سجلوا خلالها 130 هدفا. - هداف البطولة حتى الآن : المعز علي - قطر ( 9 أهداف). - أفضل 5 هدافين في البطولة حتى الآن، هم : المعز علي - قطر (9 أهداف) ويويا اوساكو - اليابان (4 أهداف) وعلي أحمد مبخوت - الإمارات (4 أهداف) وسردار أزمون - إيران (4 أهداف) وإلدور شومودوروف - أوزبكستان (4 أهداف). - قطر أقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجلت 19 هدفا. - فلسطين واليمن هم أضعف خط هجوم في البطولة، حيث لم يسجلوا أية أهداف. - قطر أقوى خط دفاع في البطولة، حيث مني مرماها بهدف وحيد من اليابان في المباراة النهائية. - كوريا الشمالية هو أضعف خط دفاع في البطولة، حيث مني مرماه ب 14 هدف . - انتهت 7 مباريات بالتعادل منهم مبارتين في دور الستة عشر، 3 مباريات إنتهت بالتعادل الإيجابي و4 مباريات إنتهت بالتعادل السلبي. - أقيمت البطولة على 8 ملاعب في 4 مدن، هي : العين (ملعبان : هزاع بن زايد وخليفة بن زايد) وأبو ظبي (3 ملاعب :آل نهيان ومدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد) ودبي ( ملعبان : آل مكتوم ومكتوم بن راشد) والشارقة (ملعب واحد هو استاد نادي الشارقة).

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