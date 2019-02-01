رياضة | تتويج قطر بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتويج قطر بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه الساحق والعريض على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المبرااة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العريقة. ا

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