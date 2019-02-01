رياضة | منتخب قطر يدخل القائمة الذهبية للمنتخبات الفائزة بكأس أمم آسيا عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يدخل القائمة الذهبية للمنتخبات الفائزة بكأس أمم آسيا عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم المنتخب القطري للقائمة الذهبية للمنتخبات الفائزة بكأس أمم آسيا، عبر التاريخ، وذلك بعدما تغلب على نظيره المنتخب الياباني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للنسخة الحالية للبطولة والتي أقيمت بالإمارات، ليتوج العنابي باللقب القاري الأول في تاريخه.

وأصبح منتخب قطر تاسع منتخبًا يحصد لقب بطولة أمم آسيا منذ إنطلاقها عام 1956، ويعتبر المنتخب الياباني الأكثر تتويجًا بلقب البطولة القارية، وحصد اللقب 4 مرات طوال تاريخه أعوام 1992، 2000، 2004، 2011.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير سجل المنتخبات الفائزة بكأس أمم آسيا عبر التاريخ:-

- 1956 .. كوريا الجنوبية

- 1960 .. كوريا الجنوبية

- 1964 .. إسرائيل

- 1968 .. إيران

- 1972 .. إيران

- 1976 .. إيران

- 1980 .. الكويت

- 1984 .. السعودية

- 1988 .. السعودية

- 1992 .. اليابان

- 1996 .. السعودية

- 2000 .. اليابان

- 2004 .. اليابان

- 2007 .. العراق

- 2011 .. اليابان

- 2015 .. استراليا

- 2019 .. قطر