رياضة | عاجل.. المعز علي يتوج بجائزتي أفضل لاعب والهداف ببطولة آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعز علي يتوج بجائزتي أفضل لاعب والهداف ببطولة آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورفع المهاجم القطري المعز علي رصيده إلى 9 أهداف في سبع مباريات ليتوج بلقب الهداف، ويصبح أكثر هداف في نسخة واحدة من البطولة. ونجح أيضاً في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، والذي كان يحمله الإيراني علي دائي برصيد 8 أهداف عام 1996. وكانت هذه المرة الأولى التي يخوض فيها منتخب قطر المباراة النهائية في تاريخه، علماً بأن أبرز نتائجه قبل ذلك كانت بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2000 و2011. تُوج المعز علي، مهاجم ونجم منتخب قطر، بجائزتي أفضل لاعب في بطولة كأس أمم آسيا، وهدّاف البطولة برصيد 9 أهداف، وذلك بعد تتويج المنتخب القطري بالبطولة للمرة الأولي في تاريخه على حساب نظيره الياباني.

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