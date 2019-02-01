رياضة | مشوار منتخب قطر حتى التتويج بلقب كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار منتخب قطر حتى التتويج بلقب كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب قطر بلقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وجاءت ثلاثية العنابي في شباك منتخب اليابان عن طريق كلاً من؛ المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف خلال الدقائق التالية "12 و27 و83".

قدم منتخب قطر مشوارا كبيرا خلال البطولة الآسيوية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على ملاعبها منذ يوم 5 يناير حتى 1 فبراير، العنابي كسر جميع الأرقام القياسية ونال إعجاب الجميع.

وفيما يلي نرصد لكم نتائج منتخب قطر خلال بطولة كأس أمم آسيا:

- في دور المجموعات:

قطر × لبنان: 2-0

قطر × كوريا الشمالية: 6-0

قطر × السعودية: 2-0

- في دور الـ16:

قطر × العراق: 1-0

- في دور الـ8:

قطر × كوريا الجنوبية: 1-0

- في دور الـ4:

قطر × الإمارات: 4-0

- في المباراة النهائية:

قطر × اليابان: 3-1