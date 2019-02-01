شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يونايتد يرحل رسميا عن الفريق الي الدورى الصينى والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
انتقل اللاعب البلجيكى مروان فيلاينى نجم وسط مانشستر يونايتد الي نادى شاندونغ لونينغ تايشان الصينى مقابل10 ونص مليون استريلينى .
و يبلغ اللاعب 31 سنة من اصول مغربية و شارك في 21 مباراة هذا الموسم مع فريقه السابق في جميع البطولات و كان المفضل لجوزيه مورينيو في مركزه رغم قله شعبيته في النادى .
و شكر النادى الاحمر لاعبه علي تلك المده الكبيرة الذي قضاها من الفريق التى تبلغ حوالي 6 ست سنوات
و قالوا له : ( نشكرك علي تألقك مع الفريق و نتنمنى لك حظ موفق مع فريقك القادم )
و انضم اللاعب الي اليونايتد في عام 2013 شهر اغسطس قادما من نادى ايفرتون الانجليزى و تألق اللاعب في 177 مباراة و حقق اربع القاب مع فريقه .
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