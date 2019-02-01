شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تصريحات اليغرى عن مباراة اليوفي غدا والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
صرح المدير الفنى لنادى يوفتنوس ماسيمليانو اليغرى جهازية فريقة لمباراه غدا السبت أمام بارما في الجولة 22 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز.
كما صرح غياب المدافع كليلنى لمدة 15 يوم و أن عدم مشكارته غدا ليست أزمه و سيحل بديلا عنه اللاعب الاوروغويانى مارتن كاسيراس و انه محل ثقه و سيلعب بجوار روجانى .
كما أكد جاهزية ماندزوكيتش للمباراة و سيقرر من يلعب بجانبه و أن بيانيتش جاهز ايضا للمباراة و سيلعب الحارس بيرين و علي اليسار سيكون سبينازولا او ساندو .
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