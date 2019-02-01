شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حقيقة اصابة كيلينى و ماندزوكيتش والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
اصيب اللاعب كيلينى مدافع اليوفي باصابة ليست خطيره في المباراه السابقة امام اتلانتا ستبعده عن مباراه غدا يوم السبت في الجلة الثانية و سوف يغيب اللاعب لمدة 15 يوم للعودة لمستواه .
اما ماندزوكيتش اصيب باصابه عضلية خفييفه لن تبعده عن مباراه غدا يوم السبت و صرح اليغرى أنه جاهز للمباراه و سوف يبحث عن لاعب يلعب بجواره.
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