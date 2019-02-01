تقرير.. الوجه الآخر للميركاتو.. الزمالك 16-8 الأهلي في منفذ الإعارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استغل الأهلي والزمالك فترة الانتقالات الشتوية بإعارة أكثر من لاعب لأندية أخرى، من أجل منح الفرصة للذين لا يشاركون بصفة مستمرة مع الفريق، بهدف تحقيق استفادة مادية وفنية، قبل العودة مجددًا بعد نهاية الموسم.

وأصبح مؤمن زكريا آخر الراحلين عن الأهلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري بعد انضمامه إلى أحد السعودي، وعلى الجانب الآخر، أعلن الزمالك رسميًا اليوم الجمعة إعارة الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح إلى سموحة.

وارتفع عدد المعارين في قائمتي الفريق الأول قطبي الكرة المصرية إلى 24 لاعبًا، بواقع 8 من الأهلي و16 من الزمالك، مع العلم أن إدارة الأبيض تشترط في العقود الرسمية عدم مشاركة أي لاعب في أي مباراة أمام الزمالك.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة المعارين من الأهلي والزمالك:

- 8 معارين من الأهلي:

أصبح مؤمن زكريا اللاعب رقم 8 في قائمة المعارين من الأهلي بعد انتقاله لأحد السعودي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، عقب خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاساراتي وغيابه عن القائمة الإفريقية.

وحصل الجونة على خدمات 5 لاعبين من الأهلي، وهم أحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأكرم توفيق بجانب إسلام جابر، الذي انضم إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من يناير قادما من الألومنيوم لمدة 4 سنوات ونصف.

وبعد عدة أشهر من فسخ عقده مع الشباب السعودي في يوليو الماضي، انتقل عمرو بركات خلال فترة الانتقالات المنقضية إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، ضمن صفقة التعاقد مع المدافع ياسر إبراهيم.

وبينما فسخ صالح جمعة عقده مع الفيصلي السعودي، يلعب الظهير الأيسر حسين السيد في صفوف الاتفاق السعودي منذ يناير 2017 لمدة موسم ونصف، على أن تنتهي فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري (2018-2019).

- 16 معارًا من الزمالك:

كان الكونجولي كابونجو كاسونجو أول الراحلين عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما أعلن النادي إعارته للوحدة السعودي، بينما أصبح أحمد فتوح اللاعب رقم 16 على قائمة المعارين بالزمالك حيث سبقه 15 لاعبًا.

وبعدما واجه مصيرا مجهولا منذ وضعه ضمن قائمة الانتظار في الزمالك، انتقل أحمد رفعت جناح الزمالك إلى صفوف إنبي على سبيل الإعارة، بينما حصل الإسماعيلي على خدمات لاعب الوسط محمود عبدالعاطي "دونجا".

وانتقل باسم مرسي إلى صفوف سموحة مؤخرًا على سبيل الإعارة، ليعد الفريق السكندري الوجهة الثانية لصاحب الـ26 عامًا، بعدما تمت إعارته منذ بداية الموسم إلى لاريسا اليوناني الذي خاض معه خمس مباريات دون ترك بصمة.

وقبل تعثر عودته إلى مصر وتحديدًا إلى المصري البورسعيدي، خاض محمود عبدالرازق "شيكابالا" تجربة احترافية في اليونان مع أبولون سميرني، وسجل صاحب الـ32 عامًا هدفًا وحيدًا خلال 10 مباريات بالدوري.

ويمثل محمد أشرف روقة (25 عامًا) وعماد فتحي (25 عامًا) ثنائي الزمالك نادي إنبي خلال الموسم الحالي، بعدما رحل الثنائي إلى الفريق البترولي مقابل 2.5 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويلعب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك في الشرطة العراقي، بعد تمديد عقده لمدة موسمين مع الفريق الأبيض، مقابل حصول صاحب الـ25 عامًا على 9 ملايين جنيه في الموسم الأول و10 مليون في الثاني من الزمالك.

كما يمثل الثنائي أحمد داوودا ورزاق سيسيه الاتحاد السكندري هذا الموسم، ويتألق المهاجم الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا بشكل لافت في صفوف زعيم الثغر، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلهم في مسابقة الدوري المصري.

وانتقل محمد رمضان إلى مصر المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ضمن صفقة تعاقد الزمالك مع نانا بوكو وعماد فتحي من الفريق الفيومي، التي تم إبرامها منتصف الموسم الماضي (2017-2018) في شهر يناير.

وتضم الفرق العسكرية بعض لاعبي الزمالك، حيث يلعب الثنائي أحمد موسى كابوريا وإسلام جمال في طلائع الجيش، وحسام باولو في الداخلية بصورة مجانية دون أن يحصل الزمالك على أي مقابل مادي "تكريمًا للقوات المسلحة".

كما توهج المهاجم الشاب مصطفى محمد مع الطلائع هذا الموسم، حيث أحرز صاحب الـ21 عامًا ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في الدوري، وتبدو فرص عودة اللاعب إلى الزمالك في الصيف قوية من أجل تدعيم هجوم الفريق الأبيض.