ريال مدريد يُطبق تجربة أسينسيو على الدفاع بصفقتين للمستقبل

انتقل ثنائي دفاع ريال مايوركا “بابلو رامون وتشافي سينتيس” إلى ريال مدريد، قبل ساعات من غلق الميركاتو الشتوي 2019، بمجموع مليون يورو.

وسيبدأ مشوارهما مع اللوس بلانكوس في الصيف المقبل، حيث اتفقت إدارة الريال على مواصلتهما مع مايوركا في السيجوندا حتى نهاية هذا الموسم لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأنفق ريال مدريد مليوني يورو فقط لضم هذا الثنائي الدفاعي الذي يلعب لمنتخب إسبانيا للناشئين تحت 17 عامًا.

بابلو رامون وتشافي سينتيس من ريال مايوركا إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2019 (صور: As.com)

وقدم رامون ظهوره الأول مع مايوركا هذا الموسم 2019/2018 أمام بلد الوليد في أكتوبر الماضي، وسيشارك اللاعب مع إسبانيا في بطولة كوبا ديل أتلانتيكو للشباب في لاس بالماس الشهر المقبل.

أما تشافي سينتيس الذي سبق له اللعب لنادي أتلتيكو فيلاكاريلوس قبل إلتحاقه بصفوف أكاديمية ريال مايوركا، فيعد من أهم نجوم منتخب ناشيء إسبانيا تحت 17 عامًا.

وقالت صحيفة “آس” المدريدية أن إدارة الريال تسعى لاكتشاف المزيد من اللاعبين صغار السن من مايوركا، وتكرار تجربة ماركو أسينسيو الذي بات أحد أهم اللاعبين الواعدين في العالم خلال العامين الماضيين من بعد تمثيله لمايوركا.