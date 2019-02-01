آندرياس بيريرا أول خائن لأولي جونار سولشاير!

وضعت إدارة مانشستر يونايتد الجناح البرازيلي الشاب “أندرياس بيريرا” على لائحة اللاعبين المتاحين للانتقال خلال الميركاتو الشتوي بنظام الإعارة، بسبب تواضع مردوده الفني والبدني خلال التدريبات، ما أثر على فرص مشاركته بالسلب تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو طيلة النصف الأول من الموسم الجاري.

لكن المدرب النرويجي المؤقت للشياطين الحمر “أولي جونار سولشاير” أمر الإدارة بحذف اسم بيريرا لتجهيزه في المرحلة المقبلة ومنحه فرصة لتأكيد مدى جدارته وأحقيته في الدفاع عن ألوان اليونايتد لسنوات قادمة.

وصيف كأس العالم للشباب 2015، لم يحترم تلك المساندة غير العادية من سولشاير، باخفاقه في تقديم أي شيء مميز أمام بيرنلي في الدوري المحلي منتصف الأسبوع الماضي، وكان سببًا مباشرًا في تسجيل الضيوف لهدف السبق وتعقيد المأمورية على رفاقه بتمريراته السيئة.

سولشاير قال للصحفيين “لا أستطيع رؤية بيريرا يخرج على سبيل الإعارة لأنه قام بعمل رائع في التدريبات منذ عودتي للنادي، إنه لاعب يمكنك رؤيته يلعب في عدد لا بأس به من المباريات في نهاية الموسم”.

وانضم بيريرا لصفوف مانشستر يونايتد من ايندهوفن الهولندي عام 2011، وقضى موسم 2017/2016 على سبيل الإعارة لنادي غرناطة، وكان في فالنسيا بموسم 2018/2017.

وظهر اللاعب في 23 مباراة مع مانشستر يونايتد بعد مشاركته أمام بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي، وسجل هدفًا وحيدًا.

في نفس السياق، منع سولشاير رحيل الظهير الإيطالي ماتيو دارميان الذي كان على ارتباط وثيق بيوفنتوس والإنتر منذ فتح باب الانتقالات الشتوية.