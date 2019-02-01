المعز علي يعادل رقم علي مبخوت بهدافين العرب بكأس آسيا

تساوى المعز علي مهاجم منتخب قطر مع علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات، في عدد هدافي العرب بكأس أمم آسيا، بعد هدفه في شباك مرمى اليابان، في المباراة التي مازالت جارية بين المنتخبين، على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي كأسأمم آسيا 2019، والتي أقيمت في الإمارات.
ووصل المعز علي للهدف التاسع له، في بطولة آسيا الحالية من نفس النسخة، متخطيًا رقم علي دائي أسطورة منتخب إيران كأكثر تسجيلًا في النسخة الواحدة، بعد
وتقاسم المعز علي مع علي مبخوت، لقب هدافين العرب في بطولة آسيا بعدما عادل المعز رقمه بتسع أهداف لكل منهما، حيث سجل علي مبخوت هداف البطولة الآسيوية الماضية، عام 2015، 5 أهداف، و 4 أهداف في النسخة الحالية.
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