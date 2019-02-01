الزمالك يخوض تدريبه الأول في كينيا

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريب له فى علي ملعب يوتيللي في العاصمه نيروبي الذي يبعد عن الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفربق بست كيلو مترات، وذلك بعد وصول البعثة اليوم الجمعة استعدادًا لملاقاة فريق جورماهياالكيني الأحد المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وجاء بداية مران الفريق عبارة عن جري حول الملعب لمدة عشر دقائق تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وبعدها قام
وشارك جروس في الإشراف علي إحدى المجموعات الثلاث للاعبين. وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك والمرافق لبعثة الفريق فى كينيا ومحمد العيدروسي قائد طائرة مصر للطيران علي حضور المران لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم.
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