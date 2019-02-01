موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس أسبانيا

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس أسبانيا لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة عن مواجهة من العيار الثقيل، بين برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي وغريمه التقليدي ريال مدريد.
وأجريت قرعة الدور نصف النهائي من كأس أسبانيا مساء اليوم الخميس في قاعة الاجتماعات في ملعب بينيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس في مدينة إشبيلية، والذي سيحتضن نهائي البطولة للمرة الأولى في التاريخ.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
وستقام مباراة الذهاب من الدور نصفالنهائي من كأس أسبانيا يوم الأربعاء القادم في السادس من فبراير على ملعب كامب نو الخاص بالبارسا في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.
بينما ستقام مباراة العودة في ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالمالكي في 27 من فبراير الجاري.
وأعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم أن المباراة النهائية من بطولة كأس أسبانيا ستقام في الخامس والعشرين
والتقى برشلونة وريال مدريد في 33 مباراة في كأس أسبانيا، حيث فاز النادي الملكي 12 مرة مقابل 14 فوزًا للفريق الكتلوني، فيما حدث التعادل في سبع مرات، فيما سجل الريال 65 هدفًا مقابل 66 للبرسا.
ويعتبر ليونيل ميسي هو هداف الكلاسيكو في مباريات الدوري الأسباني، حيث سجل النجم الأرجنتيني ثمانية عشر هدفًا في مرمى ريال مدريد، لكنه لم يسبق له وأن سجل أي هدف ضد النادي الملكي في بطولة كأس أسبانيا قبل ذلك.
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