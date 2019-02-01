قطر تتقدم على اليابان بالشوط الأول في نهائي كأس أمم آسيا

منتخب قطر

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

انتهى الشوط الأول بين منتخب قطر واليابان، بتقدم العنابي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي كأس أمم آسيا 2019، والتي أقيمت بالإمارات.

افتتح المعز علي الهدف الأول للمنتخب القطري في الدقيقة

الـ12، بعد تمريرة عرضية من أكرم عفيف، استلمها المعز وسددها مقصيّة قوية رائعة في شباك المنتخب الياباني.

في الدقيقة 27، سجل عبدالعزيز حاتم لاعب وسط المنتخب القطري الهدف الثاني، بعد تمريره

من أكرم عفيف، استلمها حاتم وسدّدها بقدمه اليسرى على يمين الحارس الياباني ولم يتمكن من التصدي لها، لتعلن الهدف الثاني للعنابي.

وكان المنتخب العنابي أكثر خطورة خلال مجريات الشوط الأول، بينما حاول المنتخب الياباني تدارك الأمر وكان خطيرًا في بعض الأوقات لكن دون نجاح، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

شاهد ملخص الشوط الأول..