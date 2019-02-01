رئيس الزمالك يطمئن على بعثة الزمالك في كينيا

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تلقي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي والمهندس هاني زادة رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي فىكينيا، اتصالات هاتفية من رئيس نادي الزمالك، اطمأن خلالها علي أفراد البعثة بعد الوصول إلى كينيا اليوم.
وطالب رئيس الزمالك بإبلاغ رسالة للاعبين ببذل أقصي الجهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الأحد المقبل على فريق جورماهيا الكيني في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية. كانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني.
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