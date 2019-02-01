كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تهز شباك اليابان بالهدف الثالث وتقترب من كأس آسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل أكرم عفيف نجم المنتخب القطري، الهدف الثالث لمنتخب بلاده، أمام اليابان في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا بنهائي كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات. جاء الهدف في الدقيقة 83 عبر من ضربة جزاء نفذها أكرم عفيف بنجاح في شباك المنتخب الياباني.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. قطر تهز شباك اليابان بالهدف الثالث وتقترب من كأس آسيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.