رياضة | عاجل.. اليابان تقلص الفارق أمام قطر بنهائي كأس آسيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليابان تقلص الفارق أمام قطر بنهائي كأس آسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلص المنتخب الياباني الفارق أمام نظيره القطري، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا بنهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات. جاء الهدف في الدقيقة 69 تاكومي مينامينو إثر كرة رائعة سددها اللاعب بشكل أنيق في شباك المنتخب القطري.

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