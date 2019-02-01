رياضة | 250 ألف جنيه عقوبة اختراق الحظر الإعلامي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 250 ألف جنيه عقوبة اختراق الحظر الإعلامي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة اختراق الحظر الإعلامي للاعبي الفريق الأول بالنادي، بمبلغ 250 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة عن التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائل الإعلام.

جاء ذلك في إطار حرص مدير الكرة بالأهلي، على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى، وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التى تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة، وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وجاء نص خطاب الأهلي كالتالي:-

النادي الأهلي ألتزم الصمت كثيرًا حيال ماتردد من كلام يتنافى تمامًا مع أحترام جدول الدوري المعلن من قبل اتحادكم الموقر حرصًا منا على نجاح المسابقة التي نراها الأستعداد الأمثل لعناصر منتخبنا الوطني قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر شهر يونيو المقبل.. في نفس الوقت تحمل النادي الأهلي الضريبه الأكبر وخسر جهود العديد من لاعبيه للأصابه في وقت قصير بسبب ضغط المباريات التي تم تأجيلها في السابق لمهمة وطنيه يتشرف بها النادي دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية. ومع هذا لم يطلب الأهلي أستثناءً في مواعيد جدول المسابقة أو راحة لألتقاط الأنفاس. ولكن أزاء الأصوات التي تعالت مؤخرًا في محاولة للضغط من أجل تغيير مواعيد بعض المباريات التي يكون الأهلي طرفًا فيها. كان لزامًا أن نبلغكم بقرارنا الواضح أن النادي الأهلي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بالمواعيد المعلنة من جانبكم لمبارياته وإقامتها مع نفس الأطراف دون تعديل. وحال تأجيل أية مباراة للأهلي من جانبكم من اللقاءات التي تم الأعلان عنها حتى يوم 30 مارس القادم لأسباب لا تخصنا. فأننا نعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي يتم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة المعلن وتطبيقًا لقواعد الأحتراف.