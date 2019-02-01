رياضة | سواريز يفجر مفاجأة حول عودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يفجر مفاجأة حول عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللاعب الأوروجواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنه يتمنى عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة في الفترة المقبلة.
وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "السبورت" : "نفتقد نيمار مع البارسا، والجميع يريد عودته مرة أخري، ولكنه يلعب مع باريس سان جيرمان حاليا بشكل مميز".
وواصل : "نيمار لاعب كبير داخل وخارج الملعب، ورحيله عن البارسا اثر بالطبع علي الفريق، ولكننا واصلنا العمل مرة أخرى لحصد الألقاب مع برشلونة".
وتابع : "عودته في الفترة المقبلة واردة، لان لا يعلم أحد ما سيحدث في كرة القدم، ودائما ما يكون هناك متغيرات مع مرور الأيام".
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