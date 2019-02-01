رياضة | أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومثل توديبو أمام وسائل الإعلام مع نائب رئيس القطاع الرياضي، جوردي ميستري، والسكرتير الفني، إريك أبيدال.
وأكد أبيدال أن البرسا قرر المضي قدماً في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، في ظل الوضع الذي كان يعيش فيه مع تولوز، الذي أبعده عن الفريق، وجعله يتدرب مع فرق الشباب لرفضه تجديد عقده، الذي كان ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال توديبو: "اخترت برشلونة لأنني كنت أود أن أكون مع الكبار والتعلم كل يوم منهم جميعاً، أنا الآن لست في وضع يسمح لي باللعب أساسياً، ولكن يسمح لي بالتعلم من زملائي".
وسيرتدي لاعب البرسا الجديد القميص رقم "6".
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