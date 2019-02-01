رياضة | الزمالك يختتم تدريبه الأول في كينيا بتقسيمة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يختتم تدريبه الأول في كينيا بتقسيمة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه علي ملعب يوتيللي في العاصمة نيروبي بكينيا تحت قيادة مديره الفنى السويسري كريستيان جروس بتقسيمة بعرض الملعب شارك فيها ثلاثي حراس المرمى بالفريق.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في كينيا غدا السبت قبل مواجهة جورماهيا الأحد المقبل.

وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين إحداهما أشرف عليها بنفسه والأخري شورمان المدرب العام وذلك في أول تدريب يخوضه الزمالك فى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل.

حيث تضمنت التدريبات التى أشرف عليها جروس بعض النواحي الخططية والتكتيكية التى نفذها اللاعبون.

ووصلت بعثة الزمالك إلى كينيا اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

من جانبه، وجه السفير المصرى في كينيا خالد الأبيض الدعوة لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي حفل عشاء مساء الأحد المقبل.

وكان السفير المصري قد قام ظهر اليوم الجمعة بزيارة البعثة بفندق الإقامة وقام بأداء صلاة الجمعة مع اللاعبين وتمني لهم الفوز في لقاء الأحد أمام جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال السفير المصري كل من هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في كينيا والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي.