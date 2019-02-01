رياضة | بعد هدفه في اليابان.. مهاجم منتخب قطر يدخل تاريخ كأس أمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه في اليابان.. مهاجم منتخب قطر يدخل تاريخ كأس أمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل المعز علي مهاجم منتخب قطر تاريخ بطولة كأس اسيا من أوسع أبوابه بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الياباني خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد "مدينة زايد الرياضية" في نهائي البطولة القارية.

ورفع المعز علي رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من البطولة إلى 9 ليصبح أول أكثر لاعب يسجل أهدافًا في نسخة واحدة من بطولة كأس اسيا، محطمًا رقم نجم منتخب إيران "علي دائي" والذي سجل 8 أهداف في نسخة البطولة عام 1996 والتي أقيمت في الإمارات أيضًا.

وأصبح المعز علي أول لاعب قطري يسجل هدفًا في نهائي بطولة أمم آسيا عبر التاريخ.

منتخب قطر يخوض مباراة نهائي أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، بينما يخوض المنتخب الياباني النهائي للمرة الخامسة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية وسبق وتوج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.