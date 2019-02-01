رياضة | أهداف مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا (الشوط الأول)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا (الشوط الأول) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل المعز علي الهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.
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