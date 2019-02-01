رياضة | أهداف مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا (الشوط الأول)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا (الشوط الأول) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المنتخب القطري نتيجة الشوط الأول لصالحه أمام منتخب اليابان متقدمًا بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

سجل المعز علي الهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.